Anderlecht reprend l’entraînement lundi

Le Anderlecht reprendre la formation ensuite Lundi 13 avril, après l’arrêt provoqué par la pandémie de coronavirus.

Après le Genk, qui est déjà revenu aux séances de préparation de ses joueurs, le Anderlecht devient la deuxième équipe belge à retourner au travail quotidien, bien que pour le moment volontairement.

Cette décision a été prise par le capitaine de l’équipe, l’ancien centre de Manchester City Vincent Kompany, qui a appelé ses collègues et le personnel technique et médical à abandonner progressivement la période de détention.

“Depuis lundi, les joueurs sont les bienvenus à Neerpede pour les sessions traditionnelles, respectant évidemment les règles de santé et de sécurité”il a expliqué David Steegen, porte-parole officiel de la presse d’Anderlecht.

“Il n’y a pas d’obligation: tout se fait volontairement et les joueurs qui ne se sentent pas en sécurité peuvent continuer à travailler à domicile”il a déclaré avant d’ajouter que “Chaque joueur présent à l’entraînement observera les distances de sécurité et les entraîneurs dirigeront les exercices en respectant la distance sociale, dans un entraînement principalement physique, mais aussi avec le ballon, notamment avec les gardiens”.

Enfin, il a indiqué que “Tout le matériel utilisé sera désinfecté, avant et après chaque session, et les joueurs n’auront pas accès aux vestiaires, tout le monde se changera et se douchera à la maison. Il y aura également un espace de stationnement désigné pour chacun et la rotation des joueurs aura un horaire précis pour éviter tout risque“