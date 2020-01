Andrada est presque exclu pour dimanche

Tout semble indiquer que le retour d’Esteban Andrada sur l’arc de Boca devrait attendre encore un peu. Le gardien de but est revenu s’entraîner aujourd’hui de manière différenciée et, bien que cela ne soit pas confirmé, il est très probable qu’il restera en dehors des gros titres du match entre Boca et Independiente qui marquera le retour de la Super League.

Il convient de rappeler que le gardien de but s’est blessé au genou la semaine dernière lors de l’entraînement et préfère le porter petit à petit. Le 1 n’est toujours pas tout à fait raison et se remet toujours avec le corps médical. Pour cette raison, Russo pourrait choisir d’utiliser à nouveau Marcos Diaz dans la position.

Il faudra quand même attendre pour savoir si Andrada s’améliore dans les prochains jours même si pour l’instant il a un pied hors du match que le Xeneize jouera dans la Bombonera contre le Rouge dimanche prochain à 21h45.