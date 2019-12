Andre Ayew laisse tomber un énorme indice de transfert après les compliments de Bielsa

Date de publication: lundi 23 décembre 2019 11:26

La cible de Leeds, Andre Ayew, a offert aux fans de United un indice de transfert à la suite de sa réaction aux louanges de Marcelo Bielsa ce week-end.

Leeds le patron Bielsa a félicité le Swansea City l'ailier après un but en retard d'Ayew à Luton a valu aux Swans une victoire bien méritée.

Ayew a ensuite donné aux fans de Leeds des raisons d'être optimistes lorsqu'ils ont été interrogés sur les commentaires de Bielsa – surnommant le patron de Leeds un "manager incroyable".

Parler à Canal Plus, Ayew a déclaré: «J'apprécie énormément Marcelo Bielsa. C'est un manager incroyable. Nous avions une relation très très forte à Marseille. Et voila. C'est tout ce que je peux dire."

Ayew a joué une saison sous Bielsa à Marseille – marquant 11 buts en 29 matches – avant de passer en Premier League pour rejoindre Swansea.

Ayew a été en forme cette saison en marquant neuf buts en championnat et en aidant quatre fois.

L'homme de Swansea tenait à souligner à quel point il est heureux dans le sud du Pays de Galles.

Il a ajouté: «En termes de transferts. Il y aura plus de choses qui seront dites, il y a déjà eu des choses qui ont été dites.

«Comme« il y va, il y va. Il va en Premier League, etc. "Je ne pense à rien de tout cela. Je me concentre sur ce que je dois faire ici.

«Je reçois tellement d'amour du stade, des gens, de la ville, du club, je m'amuse. Je me sens bien."

Ayew a été lié à un déménagement à Elland Road suite à la désapprobation de Bielsa d'attaquer les paires Jack Clarke et Eddie Nketiah.

Le patron de Swansea, Steve Cooper, s'attend à beaucoup d'intérêt en janvier pour l'international ghanéen après sa belle forme de ligue.

Il a déclaré: «On va nous poser la question à chaque fois.

«Nous savons qu'André peut jouer plus haut que ce niveau. Mais je ne peux que sortir de ce que je vois et c'est un joueur qui donne plus de 100%. "

Pendant ce temps en championnat, Leeds tentera de rebondir après sa première défaite depuis début octobre, après avoir perdu contre Fulham.

Les Blancs ont encore un écart de huit points entre eux en deuxième position et le pack de promotion de la chasse – alors qu'ils accueillent les espoirs des séries éliminatoires Preston à Elland Road le lendemain de Noël.