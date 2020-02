Andreas Pereira «monte et descend mentalement», selon un rapport

Selon le Manchester Evening News, Andreas Pereira, de Manchester United, a connu des hauts et des bas mentalement cette saison.

Le joueur de 24 ans a été une option privilégiée pour Ole Gunnar Solskjaer dans la campagne actuelle, mais a été critiqué sévèrement par une grande partie de la base de fans de United.

Une partie du problème pour Pereira est qu’il est «trop gentil» pour l’environnement féroce d’un vestiaire United », selon le rapport.

Le MEN affirme également que le Brésilien a souffert d’avoir été joué dans trop de positions différentes et pas assez souvent dans son rôle de numéro 10 préféré.

Après une impressionnante tournée de pré-saison à l’été 2018, Pereira a commencé le premier match de United de la saison 2018/19 contre Leicester City en tant que milieu de terrain, une position très éloignée des compétences du meneur de jeu. Le rapport cite une source disant que «» Mourinho était «f – avec lui» en le jouant dans cette position.

Sous Ole Gunnar Solskjaer, Pereira a été employé dans un certain nombre de rôles différents dans ses 33 matchs cette saison +, dont huit dans le milieu de terrain central, un sur l’aile gauche, sept sur l’aile droite et 13 dans son rôle AM ​​préféré avant d’être à nouveau repoussé dans le rôle de milieu de terrain pour la deuxième fois ce trimestre dans le match contre les Wolves. Sans surprise, il a mal performé, remportant seulement quatre des 19 duels et ayant perdu la possession à sept reprises.

Le Brésilien a été acclamé hors du terrain et a subi un déluge d’abus sur les réseaux sociaux après le match.

Les gars, je voulais Andreas Pereira. Je fais partie de cette équipe depuis des années. Je l’ai soutenu. J’ai mis en déroute pour lui.

Mais je suis assez homme pour dire… J’avais tort! Il est négligent, lent, gaspilleur, donne des coups francs tout le temps. Doit y aller!

Andreas Pereira faits: –

• ne peut pas passer;

• ne peut pas dribbler;

• ne peut pas tirer;

• ne peut pas courir;

• ne peut pas conserver la possession;

• un footballeur terrible et sans espoir; et

• ne mérite pas de jouer pour Manchester United.

Pourtant, Ole le joue semaine après semaine. #MUFC pic.twitter.com/eGUW6t8sh1

andreas pereira avant de terminer une simple passe arrière #MUNWOL pic.twitter.com/1DhLhRiZwW

Andreas Pereira a 27 ans l’année prochaine et il est toujours aussi mauvais? Une telle honte d’un joueur

Selon The MEN, le Brésilien a été «contrarié» par les commentaires alors que son nom était sur Twitter.

Bien sûr, avoir à changer constamment de position dans un camp en difficulté a peu de chances de faire ressortir le meilleur de n’importe quel joueur et il est juste d’avoir de la sympathie pour Andreas. Mais le fait est qu’avec un côté en pleine forme et que Pogba et Fernandes sont tous les deux à leur meilleur dans le tiers offensif du terrain, les chances dans son rôle de numéro 10 préféré deviendront extrêmement minces au sol dans un proche avenir.