Andreas Pereira pire en Europe dans les statistiques de passes longues

Andreas Pereira est classé le pire en Europe pour la quantité de passes longues et le cinquième pire pour la précision, selon les statistiques publiées sur Twitter.

Quantité et précision des passes longues

Milieux de terrain européens

Saison 2019-20 pic.twitter.com/2Whd1Cb8WF

– UtdArena. (@utdarena) 5 février 2020

Utdarena a tracé un graphique faisant référence au nombre de longues balles que les milieux de terrain des meilleures ligues européennes tentent et au taux de réussite de ces passes.

Les joueurs qui tentent tous les deux de longues balles et qui ont un taux de réussite élevé avec eux sont Toni Kroos du Real Madrid, Dani Parejo de Valence, Joao Moutinho des Wolves et Kevin de Bruyne de Manchester City.

À l’extrémité inférieure du spectre, l’homme de Manchester United se classe au dernier rang en passes longues par 90 minutes, avec seulement un et cinquième plus faible avec précision, à 40%, ce qui fait de son score combiné l’un des trois plus bas du classement général avec Lamine Fomba de Nîmes et Will Hughes de Watford.

Fait intéressant, deux des principaux objectifs de transfert des Red Devils, James Maddison et Sean Longstaff, figurent également en bas du graphique, de sorte que leur signature ne devrait pas améliorer le milieu de terrain de United à cet égard.

Les statisticiens n’ont pas été l’ami de Pereira cette saison. Le joueur de 24 ans a été enregistré comme ayant besoin d’une moyenne de 3,49 matchs pour créer une grande chance et a également été enregistré en perdant la possession onze fois incroyablement lors d’un match récent.

Jeux requis pour créer une grande chance en 2019-2020:

2,83 – Anthony Martial

3.24 – Daniel James

3,49 – Andreas Pereira

5.40 – Marcus Rashford

…

1.51 – Bruno Fernandes

– UtdArena. (@utdarena) 11 janvier 2020

Le Brésilien a disputé 33 matchs avec les Reds cette saison, marquant un but et inscrivant quatre passes.