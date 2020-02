Andrés Iniesta a remporté la Super Coupe du Japon avec Vissel Kobe »Football Press

Samedi 08 février 2020

Vissel Kobe, où Andrés Iniesta milite, a remporté le champion de la Super Coupe du Japon après avoir battu Marinos de Yokohama aux tirs au but. Le match s’est terminé 3-3 dans le temps réglementaire, ce qui a conduit au match, où les deux équipes ont échoué neuf fois.

Vissel Kobe d’Andrés Iniesta a crié champion de la Super Coupe du Japon. L’ensemble de ‘Cerebrito’ a remporté le prix après avoir battu Marinos de Yokohama aux tirs au but, après la fin du match 3-3 en temps réglementaire. De façon anecdotique, les deux équipes ont échoué neuf fois après les 12 étapes.

Dans une rencontre de beaucoup d’émotions, il a commencé à gagner l’équipe espagnole avec le but de Douglas en 27 ′. Par la suite, en prévision de ce que serait l’engagement, à 36 ′ Marcos Junior a établi la parité. Cependant, Kyogo Furuhashi a décrété 2-1 avec lequel les équipes se sont reposées.

En deuxième mi-temps, l’équipe d’Iniesta est revenue à la rechute et Takahiro Ogihara a mis le 2-2 à 54 ′. Comme c’était le ton de la rencontre, Vissel Kobe envoyait toujours sur le tableau de bord et à 69 ′, Yamaguchi étirait les chiffres et prenait les devants. La joie des champions de l’Emperor Cup n’a pas duré longtemps et dans le 73 ′, Erik a condamné la finale 3-3, avec laquelle les équipes ont atteint la fusillade.

Une curieuse définition des 12 étapes, dans lesquelles les “vaches” ont été imposées par 3-2, après que les deux lancers ont échoué à neuf reprises chacun et avec une séquence de 11 mauvais tirs consécutifs. L’ensemble de l’ancienne équipe espagnole, qui a remporté la Coupe Empereur en janvier, a maintenant remporté la Super Coupe du Japon après avoir battu le champion de la ligue japonaise. Avec cela, Iniesta a ajouté 37 titres tout au long de sa carrière.

– Consultez ici le compact de la définition:

