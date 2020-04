Andrés Robles tire au sort le COVID-19 au Brésil »Presse football

Mercredi 01 avril 2020

Le joueur chilien a parlé à Prensaf Fútbol de sa propriété à Água Santa, en lice pour le championnat Paulista A1, actuellement suspendu en raison de la propagation du coronavirus dans le monde. Le défenseur cherche à reprendre ses activités prochainement et à gagner une place dans l’équipe nationale.

Par Cristián Roa C.

Chili, Pérou et Espagne. A 25 ans, Andrés Robles a un long curriculum vitae dans le monde du football. Coupe du monde avec le «Red» Sub 20 en Turquie 2013 et était dans la filiale de l’Atlético Madrid, mais entre blessures et peu de continuité, elle n’a pas pu être consolidée en Espagne. Aujourd’hui, le présent du défenseur le trouve propriétaire de l’eau bénite du Brésil.

Le défenseur dispute le championnat Paulista A1, qui est suspendu en raison de la propagation du coronavirus dans le monde. L’équipe des émergents de Wanderers est en troisième position du groupe A du tournoi, avec les mêmes points que le West Futebol Club.

Le national est impatient de reprendre ses activités sportives, face aux matches contre Palmeiras et Marissol, afin de chercher le classement. “Être proche de pouvoir jouer en Serie A ou B au Brésil serait très important pour mon avenir”, a déclaré Robles dans une interview à Presse de football.

Son adaptation n’a pas été un problème, car le joueur connaît déjà les changements de maillot après avoir défendu les «caturros», «colchoneros» B, Huachipato, San Luis et Real Garcilaso: «Je me sens très à l’aise, mes coéquipiers m’ont reçu excellent et J’ai joué chaque minute “, a-t-il déclaré.

LE FOOTBALL SUSPENDU PAR LE PANDÉMIE

À l’heure actuelle, toutes les compétitions professionnelles de football brésilien sont suspendues, comme dans presque le monde entier. La plupart des cas confirmés d’infection au COVID-19 dans le pays se trouvent dans l’État de Sao Paulo, et il existe davantage de mesures pour contrôler cette pandémie.

«Je suis très triste, à cause de ce qui se passe avec le problème des coronavirus. C’est alarmant. Je dois le vivre seul. En ce moment, toute ma famille est au Chili, ici le COVID-19 est en évolution. J’espère que la situation ne va pas empirer “, a déclaré le défenseur.

Andrés Robles a indiqué que la situation est similaire à celle du Chili, cependant, il espère que les mesures “seront de plus en plus sévères et que cela se terminera rapidement pour le bien de tous”.

AVEC LE «ROUGE» DANS L’ESPRIT

Robles n’a eu qu’une seule participation représentant notre pays au niveau adulte, ce qui s’est produit lors d’un match amical avec le Brésil. Là, il a remplacé Eduardo Vargas dans les dernières minutes du match en match aller des cinq champions du monde.

Le joueur reste dans l’attente des futures formations du ‘Rouge’ en vue des Qualifications pour Qatar 2022 et de la Copa América qui se joueront en 2021. Mais son temps dans la ‘Team of All’ au niveau jeunesse était constant, puisque Il était dans la sélection des moins de 15 ans, des moins de 17 ans et de la Coupe du monde S20 en Turquie en 2013, où l’équipe a atteint les quarts de finale.

Pour cette raison, Robles travaille avec l’espoir de s’habiller à nouveau pour l’équipe chilienne et que Reinaldo Rueda l’a parmi ses élus. «Je serais ravi de représenter à nouveau mon pays, soit lors des éliminatoires, soit pour répéter une Coupe du monde, mais au niveau adulte. Le plus beau, c’est de représenter le Chili », a-t-il condamné.