Android 10 | Huawei | ce sont les smartphones qui ne recevront pas EMUI 10 | Téléphones portables | Applications | Apps | Google | Espagne | Chili | États-Unis | NNDA | Technologie NNRT

Mis à jour le 16/01/2020 à 03:53

Votre téléphone portable est-il dans cette liste? Nous vous disons quoi faire. Huawei Elle est devenue l’une des marques qui a le plus lancé une série de mises à jour concernant ses équipements haut de gamme et milieu de gamme. Certains utilisateurs ont déjà pu obtenir la dernière version du système d’exploitation Android 10 et EMUI 10 sur leurs appareils.

Cependant, pour avoir ces mises à jour, certaines exigences que peu sont encouragées à dire doivent être remplies, l’une d’entre elles est que vous devez avoir au moins 32 Go de stockage interne, ainsi que 2 Go de RAM.

Si votre numéro de téléphone Huawei Il n’a pas cette fonctionnalité, vous ne pourrez probablement pas avoir EMUI 10 ou Android 10 dans un avenir lointain.

Vous trouvez l’un de vos téléphones portables dans cette liste. (Photo: Huawei)

Par le portail Huawei Central Ils ont publié une liste exhaustive afin que vous sachiez quels sont les téléphones portables assurés qui ne seront pas mis à jour. Votre équipe est-elle là?

Honor PlayHonor 9Honor 9 LiteHonor 8X MaxHuawei Y9 2019Huawei Nova 3Huawei Nova 3iHuawei P20 Lite

Malgré tout, Huawei Il dit qu’il continuera à mettre à jour certains de ces appareils en améliorant la sécurité et les performances. Cependant, je crains que ceux qui veulent profiter d’EMUI 10 devront faire le saut vers un terminal un peu plus récent de l’entreprise.

Les changements avec Android 10 devraient être assez remarquables, obtenant des améliorations de sa batterie, de ses performances, du «mode sombre», entre autres.

AMÉLIORATIONS ANDROID 10

Mode sombre: le nouveau thème Android sombre utilise une teinte «vrai noir» pour prolonger la durée de vie de la batterie. De plus, il modifie également l’apparence de vos applications Google, telles que Calendrier et Photos Amplificateur de son: avec l’amplificateur de son, le téléphone est capable d’augmenter le son, de filtrer le bruit de fond et d’ajuster l’audio pour que nous puissions l’entendre mieux. Il est très utile pour écouter des podcasts, regarder des vidéos ou parler dans une zone très bruyante.Réponses intelligentes: En plus des réponses suggérées dans vos messages, Android 10 fournir des actions recommandées. Ainsi, par exemple, si un ami vous invite à dîner, le téléphone lui-même vous suggère d’envoyer un SMS et de vous indiquer directement l’itinéraire sur Google Maps. Il fonctionne même dans des applications de messagerie comme Signal.Sous-titres en temps réel: Avec une seule touche et sans avoir besoin d’être connecté à un réseau mobile ou WiFi, Live Caption sous-titre automatiquement les vidéos, podcasts, messages audio et même ce que nous enregistrons nous-mêmes avec le terminal.