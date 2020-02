Angel Ardanaz nie son implication dans le contrat de Flefield

L’ancien directeur financier et actuel directeur d’Osasuna, Angel ArdanazIl a démenti que c’est lui qui avait préparé le contrat de la société Flefield avec lequel le club justifiait l’inadéquation en espèces de 1,4 million d’euros à la fin de la saison 2013-2014, s’assurant qu’il pensait que c’était «étrange & rdquor; Que ce paiement soit effectué par boîte.

02/03/2020

À 15:17

CET

EFE

Ardanaz a déposé en tant que témoin dans le procès contre six anciens dirigeants d’Osasuna, trois anciens joueurs de Betis et deux agents immobiliers accusés de détournement de fonds, de délits d’entreprise, de faux document commercial, de falsification de comptes annuels et de corruption sportive par le taille de correspondance supposée. Au cours de sa déclaration, il a souligné que l’ancien directeur Angel Vizcay «Il a menti & rdquor; en s’assurant que c’est lui qui a rédigé ce contrat et a indiqué à cet égard qu’au moment où ce document a été remis au commissaire aux comptes, Adolfo Suárez, il était en vacances.

Il a souligné que la première fois qu’il a vu ce contrat était lorsque Ils l’ont demandé lors d’un futur audit, déjà après le départ de Vizcay, et qu’il l’a localisé sur l’ordinateur de l’ancien manager, s’assurant qu’il n’avait jamais accédé à cet équipement auparavant et cette fois-ci il l’a fait avec un mot de passe qu’il avait laissé derrière lui. Concernant ces paiements, il a dit qu’il trouvait cela “étrange & rdquor; qu’ils ont été faits par la boîte et que le problème du manque de justification soit résolu en quelques jours, bien qu’il ait expliqué qu’il n’avait pas demandé d’explications parce qu’il y avait des documents avant son arrivée au club qu’il ne connaissait pas et à aucun moment il n’a pensé que les factures pouvaient être faux

Concernant un remboursement de 125 000 euros signé par lui et Vizcay, il a expliqué avoir expliqué qu’il était destiné à rembourser un prêt et que le président de l’époque, Javier ZabaletaJ’en étais conscient, mais je ne l’ai pas vérifié. Comme indiqué, ce n’est qu’à la fin de l’audit, en juin 2014, qu’il a pris connaissance de cette asymétrie de trésorerie de 1,4 million d’euros, ce qui signifiait que «soit il n’y avait pas de pièces justificatives, soit il manquait de l’argent». Cette question, a-t-il indiqué, a été discutée lors de la réunion tenue en août à la demande du commissaire aux comptes Adolfo Suárez entre l’équipe de direction et le conseil d’administration, qui assistait également au comptable de l’époque, Tomás López et à l’avocat Miguel Martínez de Lecea.

Comme expliqué, le thème principal de cette réunion était la viabilité du club et si Osasuna devait faire une concours de créanciers ou une date de paiement de leurs biensc, bien que l’auditeur ait déclaré qu’il y avait un décalage dans les comptes, demandant au président de quitter la salle pour discuter de la question en privé. A cette époque, se souvient-il, l’ancien manager Ángel Vizcay s’est mis à expliquer ce qui s’était passé avec cet argent, mais Luis Ibero lui a dit qu ‘«il ne voulait pas d’explications & rdquor; mais une solution, puisque le Conseil, qui était entré récemment à Osasuna, n’était pas intervenu dans le problème.

Ardanáz a dit que quand il est allé travailler dans le club en comptabilité “il y avait un énorme embouteillage & rdquor; et a souligné que seuls «les mouvements bancaires simples & rdquor; mais «le reste n’a pas été fait & rdquor ;. À cet égard, il a évoqué la clôture de l’exercice comptable La sécurité sociale n’était pas payée et les joueurs se plaignaient de défauts, deux problèmes sur lesquels, a-t-il dit, ont concentré leurs efforts pour éviter la relégation au deuxième B, car cela mettait la continuité du club en danger.