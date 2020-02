“Angel est de Getafe et rien n’est venu de Barcelone”

L’entraîneur du Getafe CF, José Bordalás, a indiqué très clairement que Ángel Rodríguez est toujours un joueur d’azulón car ils n’ont même pas entendu parler d’un réel intérêt du FC Barcelone à reprendre les services de l’attaquant, qui sera à son service. Face au match contre le Valencia CF lors de la journée 23 de LaLiga Santander.

02/07/2020

EFE

“Angel n’a rien commenté, n’a rien dit et nous n’avons rien parlé. C’est un joueur de Getafe et il n’y a aucune raison de parler de quoi que ce soit. Une autre chose est que nous avons eu des nouvelles d’un intérêt possible, dans ce cas, la nouvelle était que c’était Barcelone, mais elle n’est pas arrivée et il n’y a aucun intérêt à commenter quoi que ce soit “, a-t-il précisé lors d’une conférence de presse.

De cette façon, il n’a même pas pensé à ce qui se passerait dans le cas où l’attaquant «azulón», 32 ans et qui a jusqu’à présent 9 buts en championnat, partirait. “Nous n’avons pas pensé à cette possibilité car il n’y a rien”, a-t-il dit.

“Donc, pour parler de ce qui peut arriver dans le futur, tu sais que je n’aime pas ça et je ne l’ai jamais fait. Je vis dans l’instant et je ne pense pas à ce qui pourrait arriver. Mais si Angel n’était pas là pour une raison quelconque, ce serait une victime très importante comme ce serait celui de tout acteur important “, a-t-il ajouté.

En outre, il a déclaré que sur tout le marché, et en ces jours où la rumeur de l’intérêt du Barça pour les pertes à long terme de l’Uruguayen Luis Suárez et du Français Ousmane Dembélé a augmenté, ils ont été “Calme en tout temps.”

“Nous savons que dans le monde du football, il y a des nouvelles avec plus ou moins de vérité, mais à tout moment nous avons été calmes car Angel est un joueur de Getafe et personne n’a contacté, il n’y a aucune nouvelle de rien et il n’y a aucune raison d’avoir un type quelconque d’agitation “, at-il conclu.