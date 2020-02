Angel Gomes et d’autres empêchés de contracter un prêt de dernière minute

Le capitaine des moins de 23 ans de Manchester United, Angel Gomes, a tenté d’obtenir un prêt à un club de Premier League le jour de l’échéance dans la fenêtre de transfert de janvier, mais a été bloqué par le club, selon The MEN.

Le jeune homme de 19 ans était en action pour les moins de 23 ans ce jour-là alors que ses représentants tentaient d’orchestrer un mouvement.

United aurait bloqué le mouvement et a dit à Gomes qu’il jouerait la saison au club.

Il a également été décidé à la onzième heure de garder James Garner et Dylan Levitt à Old Trafford. Un certain nombre de clubs, dont Sunderland, ont tenté de conclure un accord de prêt pour Garner, mais il a été décidé de garder la paire ensemble et de les développer en interne.

Nicky Butt a expliqué que «vous devez être vraiment sélectif dans quel club ils vont aller. C’est pourquoi ils ne sont pas encore sortis, en partie parce que nous voulons qu’ils deviennent des gens de Man United et s’entraînent dans cet environnement plus longtemps et mieux et obtiennent plus de regards sur eux de la part des entraîneurs de la première équipe. Nous avons vu par le passé de nombreux prêts en échec. »

Dans le cas de Gomes, la situation est également compliquée par le fait que le joueur de 19 ans n’a plus que 6 mois sur son contrat et pourrait donc quitter Old Trafford en tant que joueur autonome à la fin de la saison.

“Je pense que je serais probablement le même si j’avais 18 ou 19 ans et que je ne faisais pas partie de la première équipe”, a avoué Butt. «Je voudrais aussi aller jouer au football masculin… Mais aussi le revers de la médaille, c’est que vous ne voulez pas plonger dans le mauvais prêt ou le mauvais club et finir par penser:« J’ai fait un erreur complète ici ‘.

Il ne semble pas non plus que le club veuille faire une “erreur complète” en mettant un joueur comme Gomes dans la vitrine alors qu’il ne peut plus partir dans 4 mois.