Ángel Rodríguez: Si Barcelone appelle, j’y penserai

Ángel Rodríguez a répondu aux informations selon lesquelles le FC Barcelone serait intéressé à le signer en minimisant le lien, affirmant qu’il ne s’agit pour l’instant que de «rumeurs».

L’attaquant de Getafe serait l’un des derniers candidats du Barça à remplacer Ousmane Dembélé, blessé.

«Ce que je sais, c’est ce qui a été publié dans la presse. Il n’y a rien pour le moment. Je suis calme et concentré sur Getafe. Je laisse tout sur le terrain pour ce club, et dans l’état actuel des choses, il n’ya rien », a déclaré Ángel.

“Quand les informations concernent un grand club comme Barcelone, les répercussions sont plus importantes, mais comme ce ne sont que des rumeurs, je suis très calme.

«S’ils me contactaient, j’aurais le temps de réfléchir aux choses. J’ai été ici après de nombreuses fenêtres de transfert avec Getafe, et il est toujours question que je parte. Cela signifie que je fais bien les choses. “

Getafe est le package surprise de la Liga en ce moment, à la troisième place, à seulement 7 points du Barça. Ángel est leur meilleur buteur, avec 9 buts, bien qu’il ne démarre pas chaque match.

Par coïncidence, le club madrilène se rendra au Camp Nou pour jouer à Barcelone samedi.

«Nous affrontons l’une des plus grandes équipes du monde, et en plus, sur leur propre terrain. Ce sera très difficile, mais nous devons continuer à ce niveau pour obtenir trois points et jouer un bon match. »