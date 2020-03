Angélica Fuentes dédie un message à Jorge Vergara et Chivas

Source: Twitter @chivas

La femme d’affaires mexicaine et partenaire sentimental du défunt Jorge Vergara, Angélica Fuentes, a assuré que, pendant son administration, il Guadalajara Club à l’intérieur cent entreprises les plus importantes du pays.

«Je suis venu dans un groupe qui était dans une situation très difficile. Je l’ai retourné et l’ai positionné comme l’une des 100 entreprises les plus importantes du pays. Je sais ce que j’ai fait et comment j’ai quitté les entreprises; Je suis fier de ce positionnement », a déclaré dans une interview pour le magazine Who.

Angelica FuentesEn outre, il a raconté que sa vie à côté de Jorge Vergara était vraiment fructueuse et aimante. De même, il a déclaré que leur relation a réussi tellement dans la vie aussi bien personnel que professionnel.

“J’ai adoré ma relation avec Jorge. Il y avait beaucoup d’amour; J’ai toujours dit que c’était les pieds des ailes de Jorge. Nous avons fait un haltère très cool du côté de la femme d’affairesl », a-t-il terminé.

