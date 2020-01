Angelino quitte Manchester City en prêt pour RB Leipzig

MANCHESTER, ANGLETERRE – 26 JANVIER: Angelino de Manchester City lors du match de quatrième tour de la FA Cup entre Manchester City et Fulham au stade Etihad le 26 janvier 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Visionhaus)

Manchester City a annoncé qu’Angelino allait être prêté au RB Leipzig. L’Espagnol n’a pas connu une saison particulièrement mauvaise et obtenait du temps de jeu dans la rotation arrière gauche de City, mais il pense apparemment qu’il obtiendra plus de temps de jeu en Bundesliga.

Angelino déménage à RB Leipzig

Retour récent

Après un déménagement estival du PSV pour 12 millions d’euros, Angelino semblait faire partie du plan. À tout le moins, il allait couvrir Benjamin Mendy, souvent blessé, et il a été utilisé avec parcimonie au cours de ses six mois à Manchester. Il a fait 12 apparitions, dont dix départs, cette saison.

Ces dix départs, mais font de lui le troisième choix de l’arrière gauche. Mendy a fait 18 apparitions et Oleksandr Zinchenko est apparu en 15 matchs. Maintenant que les deux sont en bonne santé, il est probable qu’Angelino jouerait encore moins à l’avenir.

Donc, un déménagement à Leipzig aura beaucoup de sens. Il s’agit d’une opération de prêt avec option d’achat en été pour 30 millions d’euros. C’est une réelle chance pour Angelino d’obtenir un temps de jeu solide tout en concourant pour le titre de Bundesliga. Leipzig a actuellement un point d’avance sur le Bayern Munich au classement avec une multitude de poursuivants derrière eux.

Graisser les roues

L’objectif de Manchester City pour mener à bien ce transfert semble être davantage axé sur les opportunités futures qu’Angelino. Ce n’est un secret pour personne que Leipzig possède l’une des équipes les plus talentueuses d’Europe. Manchester City cherche à créer une relation solide avec un club qui, espérons-le, mènera à de futures options de transfert.

Quelles seraient ces options? Sam Lee de The Athletic a déjà émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de joueurs comme Dayot Upamecano et Timo Werner. Les deux auraient un sens pour les plans futurs de Manchester City, et Upamecano devrait être déplacé à l’été 2020.

