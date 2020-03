Baptiste Santamaria est l’une des révélations de la Ligue 1. Milieu défensif, il s’appelle le Kanté blanc et a longtemps attiré l’attention de plusieurs équipes des principales ligues européennes. En Espagne, Villarreal et Séville ont déjà observé le joueur d’Angers, tandis que la Fiorentina, Naples, Lyon, Lille et Rennes ont manifesté leur intérêt pour le club français. Marca, 25 ans, serait attiré par l’idée de tenter sa chance au championnat d’Espagne.