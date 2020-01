Angri-Faiano 1-1, termine le match contre Novi avec un égal

Cinquième résultat consécutif utile pour le faiano que dans le choc du salut des “Novi” de angri ramener à la maison un point précieux.

Vingt premières minutes pour les hôtes, alignés pour l’occasion avec de l’artillerie lourde de Coppola, avec le trident offensif composé de Delle Donne, Vitale et Cibele. Dans la deuxième partie de la première mi-temps et dans la seconde mi-temps, Faiano, malgré l’infériorité numérique depuis plus de soixante minutes, parvient à prendre les rênes du match surtout sur le plan physique, avec les adversaires en difficulté évidente, l’équipe blanc-vert arrive à égalité et se rapproche de la coup de grâce avec Rapolo.

Venant au compte rendu de match après seulement douze minutes, l’Angri le déverrouille: une belle croix brossée au centre par Carrella depuis la gauche, Delle Donne va au centre dans la troisième mi-temps au milieu de deux avec le ballon qui bat le poteau et pénètre dans le filet. A 20 ‘Vitale devient dangereux, tourné au bord de la zone sur passes décisives depuis la droite, Amabile para en deux temps.

A 32 ‘le Faiano reste en dix: deuxième jaune pour Biancardi qui gagne tôt le chemin des vestiaires. Après quatre minutes, l’équipe verte et blanche tente de réagir avec Coiro, glissé de l’extérieur sur lequel le bébé extrême local est attentif.

Pas de prudence par la suite, lorsque le temps est écoulé, lorsqu’il tient trop de ballon après l’avoir fait rebondir et que l’arbitre attribue le coup franc dans la zone aux verts et blancs. Rapolo tire, le ballon traverse une forêt de maillots gris rouge et est rejeté par le gardien de but, Giordano tente de le détourner, le ballon passe haut au-dessus de la barre transversale.

En seconde période, Faiano est sorti, l’équipe de Turco est devenue propriétaire du terrain, annulant en même temps les sortes offensives d’Angri, qui n’a pas pu créer de lignes de jeu, contrairement aux invités qui ont bien construit et nourri la manœuvre. Au quart d’heure, le coup franc de Pepe depuis la gauche, la droite qui se termine haut au-dessus de la barre transversale.

Après trois minutes, Russomando devient dangereux lorsqu’il reçoit un centre de Martinangelo depuis la gauche, le milieu de terrain contrôle et anticipe le défenseur mais rate le tir d’une excellente position. A 21 ‘sur le développement d’un coin de Rapolo, le ballon pleut dans la zone et arrive près de Pepe qui vérifie avant tout la place dans le coin où Calabrese ne peut pas atteindre.

A une demi-heure belle action des verts et blancs, de la chaîne droite il se déplace vers la gauche, dialogue entre Martinangelo et Piscopo avec le ballon qui arrive à Rapolo qui de la gauche est concentré, échange avec Coiro puis va au tournage avec une grande ondulation qui se termine très peu à droite de Calabrese.

Dans le dernier quart d’heure, Angri s’élance à la recherche du but mais sans ordre, au contraire, Faiano, avec l’engagement de Lenci à la place de Giordano, se défend de manière ordonnée. Un point à prendre pour les deux prétendants avec quelques grognements dans les tribunes par les locaux pour l’occasion manquée, tandis que les verts et blancs ramènent à la maison un point important sur un terrain difficile.

Commissaire: Francesco Lanzetta