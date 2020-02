Angri revient à l’espoir du salut, à Novi tris al Cervinara. Anxiété finale à propos d’un match

ANGRI (SA). Au «P. Novi “sur le terrain le vingt-troisième jour du championnatExcellence Campania groupe B, les hôtes duAngri oespionnerAudax Cervinara. Un match fondamental pour les Grigiorossi en vue du salut, étant donné qu’ils ont commencé 2020 avec deux défaites et trois nuls, tandis que les Irpinia se sont remis de la belle victoire contre Scafatese, survenue après une période compliquée où seulement deux points en quatre matchs sont arrivés.

OUVRIR ET FERMER L’ANGRI

Avantage éclair des hôtes, au coup franc de 3 ‘depuis la gauche, presque au coin, un coup qui pêche dans la zone de Vitale qui frappe de la tête le poteau, sur le Alfano rejeté de quelques pas réaffirme dans le filet. Peu de temps après, les Grigiorossi étaient toujours dangereux, une sortie offensive de Delle Donne qui, en position isolée, tente un lob qui se termine au-dessus de la barre transversale. Les Irpins ont du mal à se rendre dangereux dans les premières minutes du match, un peu de football a ensuite placé une mêlée dans la zone d’Angrese résolue par un coup de sifflet de l’arbitre pour une faute en attaque, même si Casale del Cervinara reste au sol. Un match acharné, vous vous battez sur le terrain mais les chances sur le net sont absentes. En finale du hameau, les hôtes sont doublés: coup franc de droite, tour dans la zone de Loreto pour Sorriso qui se dirige derrière le gardien de but. La première mi-temps se termine donc sur deux à zéro pour Angri, invités non reçus.

TRIS VITALE, CERVINARA DOUBLE CHANCE

La reprise s’ouvre de la pire des manières pour l’Irpinia, à 48 ‘du lancer de l’arrière qui recueille dans la zone 🙂 qui dépasse le gardien de but avec un lob puis est dépassé par le même, car l’arbitre est un penalty entre les protestations de la Footballeurs de Cervinara. Des onze mètres Vitale ne se trompe pas et déplace Pape, trio et gibier sur glace. Essayez de faire réagir la formation irpinienne, près de marquer avec un tir de Casale juste à l’intérieur de la zone, Calabrese vole en gardant le ballon hors de son propre but. A 86 ‘à l’angle de la droite de Di Ruocco, la formation invitée est toujours proche du filet, un Calabrais décisif qui anticipe Casale à quelques pas. Peur au final, affrontement entre Samake et Magliocca, qui a le pire et sort sur une civière. Le jeu s’éloigne alors sans secousses supplémentaires, Angri gagne trois à zéro, revenant à l’espoir en vue du salut, tandis que Cervinara voit la zone des éliminatoires s’éloigner.