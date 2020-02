‘Angry’ Moyes pointe le catalogue des erreurs dans la perte de West Ham

Date de publication: samedi 1er février 2020 6h52

Le directeur David Moyes était en colère contre le catalogue d’erreurs qui a doué Brighton un match nul 3-3 et a quitté West Ham dans la zone de largage.

Glenn Murray, l’ennemi juré des Hammers, a marqué un égaliseur tardif controversé, son septième but en carrière contre West Ham, alors que Brighton arracha un point.

Le ballon a semblé frapper le bras de Murray avant qu’il ne tire à la maison, mais un contrôle VAR en a décidé autrement, à l’incrédulité dans les tribunes lorsque la rediffusion a été montrée.

Mais Moyes a déclaré: “J’ai regardé le but et je suis plus déçu par la défense que VAR.

«Nous aurions dû l’effacer. C’était presque aussi mauvais que leur deuxième but. C’était presque aussi mauvais, mais pas tout à fait. »

West Ham menait 2-0 grâce à des buts en première mi-temps d’Issa Diop et de Robert Snodgrass, mais a permis à Brighton de revenir lorsque Lukasz Fabianski a frappé un corner sur l’épaule du défenseur Angelo Ogbonna et a concédé un propre but.

Snodgrass a restauré le coussin de deux buts, mais un spectacle d’horreur défensif de Diop et Fabianski a permis à Pascal Gross de marquer et de marquer.

Le moment de Murray est arrivé à la 79e minute et un long examen VAR a finalement montré que le ballon n’avait pas touché sa main avant de le balayer au deuxième poteau.

Brighton ne s’est vu refuser un vainqueur tardif que grâce à l’arrêt de Fabianski contre Solly March.

“Dans l’ensemble, nous étions très bons, mais pour quelques erreurs vraiment stupides”, a ajouté Moyes.

«Nous avons présenté une menace, tout comme eux. La performance était bonne mais elle est ternie par quelques erreurs.

«Nous leur avons donné une longueur d’avance de 3-1 avec le même but, et nous leur avons donné une longueur d’avance énorme à 20 minutes de la fin.

«Je suis en colère et les joueurs savent que je suis déçu. Leur effort a été énorme. J’ai l’impression de jouer à Liverpool mercredi soir et la fatigue a joué un rôle dans la seconde moitié. »