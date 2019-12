Anitta n'a pas pu cacher son émotion lorsqu'elle a rencontré Mariah Carey | VIDEO-nndc Off Side

La chanteuse brésilienne Anitta était ravie de rencontrer par hasard sa grande idole, Mariah Carey, dans la ville de Aspen (Etats-Unis), publiée dimanche sur leurs réseaux sociaux.

«Je suis tombé sur la raison pour laquelle j'ai toujours voulu être artiste et j'ai changé ma vie. Quel sentiment fou, quel cadeau de Noël. Je n'ai besoin de rien de plus", affirmé Anitta dans un message qui accompagnait une vidéo du moment avec la diva américaine.

«J'ai déjà commenté un million de fois ma passion et mon idolâtrie pour elle. Je n'ai jamais eu d'argent pour la suivre en tant que grande fan que je suis (quand j'ai eu de l'argent, je n'avais pas le temps). J'ai amené ma famille à mon endroit préféré. Nous passons chaque nuit à chanter leur musique. Et, tout à coup, le destin nous a mis au même endroit », expliqué.

Anitta a souligné que Mariah Carey est son "Reine numéro un", ongle "Diva", Pour terminer votre message par un "Je t'aime".

Dans la vidéo qu'ils ont partagée sur leur profil Instagram, l'interprète de chansons comme "Without You", "Honey" ou "All I want for Christmas is you" a dit qu'elle était "heureuse" d'avoir rencontré la chanteuse sud-américaine à Aspen. , à Noël.

"Je ne comprends pas le portugais, mais je t'aime," Il a dit en attrapant la main d'une Anitta excitée, l'actuelle reine de la pop au Brésil.

La Brésilienne de 26 ans profite de quelques jours de vacances à Aspen, où elle a pu profiter des célèbres pistes de ski, comme elle l'a publié sur ses réseaux sociaux.

Elle est l'une des artistes les plus populaires sur YouTube, où ses followers sont comptés par millions, et elle a collaboré ces dernières années avec des stars mondiales telles que Madonna, Snoop Dogg, Black Eyed Peas, Ozuna ou J Balvin.

Cette semaine, Mariah Carey a de nouveau atteint le sommet de la liste des singles les plus vendus aux États-Unis qui publie le magazine de musique Billboard avec «Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi», vingt-cinq ans après son lancement.

La chanson de Noël à succès est son 19e numéro sur "The Hot 100" de Billboard, un endroit qu'il a déjà occupé avec des chansons telles que "Always be my baby", "Hero" ou "Touch my body", qui était le dernier avec lequel Il a atteint le sommet il y a onze ans.

Agence EFE