AnLanús, l’impulsion du cyclone pour gagner le moral

FLASH: Ignacio Piatti a parlé lors d’une conférence de presse de son évolution et du match qui attend San Lorenzo à domicile contre Lanús.

«Un grand match arrive, Lanús est en place et nous devons gagner. Nous regardons le rival, mais la chose la plus importante est ce que nous faisons. Nous avons fait du bon travail à Mar del Plata et pour le groupe, c’était important, cela nous a donné confiance. » Piatti espère être disponible pour l’entraîneur mais ne dépend pas d’eux: “Si nous gagnons, nous irons avec beaucoup de courage aux débuts contre Patronato.” De beaux jours arrivent pour le Cyclone et Piatti veut être prêt.