annonce et détails du club

De bonnes nouvelles à la maison Turris, qui a finalement annoncé la sortie de la Struna Tribune du stade “Liguori”, qui sera donc à la disposition des supporters coralliens pour le reste de la saison.

À cet égard, le club de Torre del Greco a mis en place une mini campagne d’abonnement pour les matchs à domicile restants, qui sera révélée sous tous ses aspects dans les prochaines heures. Ci-dessous le communiqué de presse officiel:

Asd Turris Calcio annonce avoir été informé de la saisie de la Tribune “Strino” du stade “A.Liguori” et qu’il suivra dans les prochaines heures des informations sur les méthodes et les prix d’achat des abonnements pour les 8 matches à domicile restants et des billets pour la course de dimanche prochain.