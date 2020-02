Annonce: Gérer le podcast de Madrid en direct à Madrid – Après-match de Manchester City / Avant-match El Clasico

Pour la deuxième fois cette saison – et probablement pas la dernière – nous allons organiser un enregistrement en direct de notre podcast Managing Madrid à Madrid. Cet épisode particulier se produira le lendemain du match de Manchester City, et quelques jours seulement avant El Clasico – ce qui signifie que nous pourrons nous contenter à la fois de l’analyse d’après-match et d’avant-match de deux énormes matchs du calendrier.

Date: 27 février

Heure: 19h

Lieu: Irish Rover (près du Bernabeu)

Prix ​​d’entrée: Par don

Kiyan Sobhani et Euan McTear (et probablement d’autres) examineront le jeu de Manchester City, et prévisualiseront plus tard El Clasico, et répondront aux questions des fans.

Si vous êtes à Madrid, nous serions ravis de vous voir. Si vous venez pour le match de Manchester City, assurez-vous de rester pour le pod; et si vous venez pour El Clasico, assurez-vous de venir quelques jours plus tôt! Venez rencontrer l’équipe et interagir avec d’autres Madridistas de passage.