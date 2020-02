annulation consensuelle avec Mazzarri, à sa place Longo

la turin a décidé de libérer Walter Mazzarri. La défaite de Lecce par 4 à 0 lors du dernier match de championnat a été fatale, où l’équipe de la grenade n’a jamais réussi à entrer sérieusement dans le banc. Le 7-0 contre Atalanta avait déjà déclenché de graves alarmes sur son avenir, puis vint l’élimination de la Coupe d’Italie contre Milan. A sa place, il prendra le relais Longo, ancien technicien Frosinone

Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse officiel du club.

Le communiqué de presse

“Après une analyse approfondie de toutes les situations qui se sont maintenant produites, le président Urbano Caire et l’entraîneur Walter Mazzarri ont partagé la décision de conclure tôt la relation professionnelle.

Le Torino Football Club annonce donc avoir résilié mutuellement le contrat avec Walter Mazzarri. La Société tient à remercier le technicien et toute son équipe pour le dévouement, la justesse et le professionnalisme dont ont fait preuve ces deux années dans la grenade “.

L’annonce de Longo

«Le Torino Football Club annonce qu’il a confié la gestion technique de la première équipe à M. Moreno Longo.

Moreno Longo est né à Turin le 14 février 1976. Il a grandi dans le football de l’équipe de Turin (remportant le tournoi de Viareggio en 1995) et a fait ses débuts en équipe le 23 avril 1995 dans le match contre Milan, avant de récolter 33 apparitions et un but en maillot de grenade. En 2009, il est retourné au Taurus en tant qu’entraîneur dans le secteur des jeunes sur le banc des étudiants nationaux. De 2012 à 2016, il a dirigé la grenade printanière avec laquelle il a remporté un Scudetto et une Super Coupe d’Italie de catégorie et a participé à la Youth League, la plus haute compétition européenne pour les formations des moins de 19 ans. professionnel conduisant la Pro Vercelli, ce qui a conduit à un salut précoce dans le championnat de Serie B. L’année suivante, à Frosinone, il a obtenu la promotion en Serie A, et avec le Gialloblù il a fait ses débuts sur le banc dans l’élite du championnat 2018 / 2019.

Le président urbain du Caire accueille Moreno avec le plus cordial des bienvenues et lui adresse une chaleureuse “bonne chance” à lui et à ses collaborateurs.