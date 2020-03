Annulation de matches internationaux avec des joueurs de Barcelone

Les matchs de l’équipe nationale mettant en vedette des joueurs de Barcelone ont été annulés, car le monde du sport continue de reporter les événements pour empêcher la propagation du coronavirus.

Le match amical entre l’Espagne et les Pays-Bas le 31, avec Frenkie de Jong pour l’Oranje et une foule de joueurs de Barcelone pour La Roja, a été annulé.

Pendant ce temps, les équipes sud-américaines ne seront plus en action car leurs deux premiers tours de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA ont été reportés. Neto et Arthur pour le Brésil, Arturo Vidal pour le Chili et Lionel Messi pour l’Argentine ne joueront pas. Luis Suárez ne devait en aucun cas jouer pour l’Uruguay en raison d’une blessure.

D’autres annulations sont attendues.

Le football en général pourrait prendre au moins deux semaines de congé, la Liga confirmant déjà qu’elle suspendra au moins les deux prochains tours.