“Anormal qu’un joueur de la Juventus ait dû tomber malade pour arrêter le football”

Romelu Lukaku recommencez à parler. Cette fois, il le fait dans une interview en direct sur le profil instagram de Puma. Le bombardier duInter il a parlé de divers sujets, de la situation que nous vivons à l’absence du camp.

Le système de football italien et européen a également été touché, coupable d’avoir sous-estimé le problème des coronavirus et de retarder l’arrêt des compétitions. Voici les paroles du Belge.

Lukaku: «Le terrain me manque. Un joueur de la Juventus devait-il être positif pour tout arrêter? »

“Ce qui me manque le plus, c’est le rythme de la course, la compétition avec l’adversaire, le stade complet, l’affection du public. Je profite de ce moment pour analyser mes dernières performances, en effet, plus généralement, tout ce que j’ai fait au cours des six derniers mois. Vous pouvez toujours vous améliorer dans le football. “

Ensuite, une réflexion importante sur la gestion de l’urgence du coronavirus par les instances nationales et internationales:

«La santé passe avant tout. Pourquoi devons-nous jouer s’il y a des gens dans le monde qui risquent leur vie? Pourtant, il faut que le joueur de la Juventus soit positif pour que le football s’arrête: est-ce normal? Non, ce n’est pas normal. J’avoue que le football me manque, mais maintenant, l’important est la santé des gens. Tout le reste est secondaire “.