ANSA – Inter, Conte et les joueurs prêts à réduire leurs salaires. Les discussions internes au club sont décisives

Dans le sillage de la Juventus, l’Inter et le coach aussi Antonio Conte les salaires pour l’urgence liée au coronavirus qui a conduit à l’arrêt des championnats et des coupes à travers le monde sont prêts à diminuer. ANSA apprend cela des sources de l’entreprise Nerazzurri. “Suite à des discussions constantes en cours entre le club, Conte et le capitaine Handanovic – compte tenu de la grave urgence sanitaire – il est apparu que l’entraîneur, le personnel technique, tous les joueurs de la première équipe sont devenus disponibles pour réduire leur rémunération pour le reste de la saison sportive en cours. Des accords spécifiques et des accords individuels seront convenus lorsque les scénarios liés à la reprise ou non de la saison en cours seront mieux définis », écrit l’agence de presse.