Ansu Fati a été la figure du triomphe de Barcelone sur Levante »Pressfootball

Dimanche 02 février 2020

L’équipe ‘culé’ est revenue à des triomphes dans la ligue espagnole et n’a eu aucune pitié pour vaincre Levante 2-1, atteignant 46 unités a et trois points du Real Madrid qui est le pointeur exclusif du tournoi. Arturo Vidal n’a pas été cité en raison d’une blessure à la cuisse.

Barcelone est revenue à des triomphes en championnat espagnol. Après la douloureuse défaite lors du dernier rendez-vous contre Valence, les «culés» se sont vengés contre Levante et l’ont battu 2-1 à la date 22 de la ligue espagnole. L’équipe catalane, qui n’a pas eu Arturo Vidal pour une blessure à la cuisse, est devenue forte à domicile.

Au cours des 45 premières minutes, l’équipe dirigée par Quique Setién était largement supérieure et a rapidement coincé un rival timide qui n’attendait que l’attaque. La résistance de l’étranger n’a pas porté ses fruits et Ansu Fati (30 ′) a ouvert le score après l’excellente assistance de Lionel Messi. Cependant, 60 secondes plus tard, le même jeu a été répété et le joueur de Guinée-Bissau a de nouveau marqué son deuxième bâton en moins de 2 minutes. Barcelone a donc clôturé la première mi-temps.

Déjà en complément, les champions en titre sont sortis beaucoup plus sereinement et pour contrôler le match, nouvelle tendance de l’équipe «blaugrana» avec l’arrivée de Setién. Cela a amené le visiteur à s’approcher de l’arc de Ter Stegen mais sans plus de clarté. Le suspense est venu aux pieds de Rubén Rochina (90 + 4 ′) qui a marqué la remise. Malgré cela, ceux de la Catalogne se sont retrouvés avec la victoire.

Avec ce résultat, l’équipe d’Arturo Vidal a atteint 46 points et s’est imposée comme la seule escorte du Real Madrid, leader de la Liga avec 49 unités. Cependant, Barcelone doit se préparer pour ce jeudi (6/02) où ils affronteront l’Athletic Bilbao pour les quarts de finale de la Copa del Rey.

Du côté du Levant, il stagne en treizième position avec 23 points et occupe huit des places de relégation. Samedi prochain (8/02) recevez les Leganés.

Galerie d’images