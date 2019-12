Ansu Fati a une contusion de la hanche, le calendrier de retour n'est pas clair

Barcelone a annoncé via Twitter ce matin qu'Ansu Fait avait souffert d'une contusion à la hanche. La chose peu claire est son calendrier de récupération et de retour éventuel.

Fati est devenu le plus jeune joueur à apparaître dans un El Clasico cette semaine. Il est également devenu le plus jeune à marquer en Ligue des champions ce mois-ci. Le jeune obtient un temps de jeu constant et améliore match par match.

Cette blessure est certainement un revers pour Fati et son développement. Cependant, j'espère que la récupération se passe bien et que Fati peut revenir sur le terrain en bonne santé et prêt à continuer d'aider Barcelone sur la piste en 2020.