Ansu Fati: le «joyau» de Barcelone a avoué vouloir jouer avec l'Euro 2020 en Espagne | Noël 2019 Espagne

Mis à jour le 24/12/2019 à 13:17

Votre souhait de Noël sera-t-il réalisé? Accompagné de son père, qui est chargé de le soutenir avec sa célébrité soudaine, Ansu Fati Il a été vu à Séville, visitant l'école de football où il s'est entraîné et où il a commencé son voyage pour devenir l'avenir de la Barcelone. Et, entre autres, le joueur a été interrogé sur son désir de ces fêtes. Que demandait-il?

"Je me sens chez moi et ça ne me coûte rien d'être ici avec ces gars", a commencé le jeune talent nationalisé espagnol, aux micros du média 'MediaSet Sport', abandonnant à son tour ce qui serait l'un de ses vœux de Noël pour 2020: «Aller au Championnat d'Europe? J'espère, je l'espère »at-il ajouté.

Les mots de Ansu Fati ils ne sont pas passés inaperçus dans la presse folle, car il y a de nombreuses raisons de l'invoquer. Il a gagné une place dans l'équipe du Barcelone, a montré qu'il est à un grand niveau, et est l'un des joueurs avec la meilleure projection aujourd'hui. Cependant, sa présence Espagne Cela dépendra de Luis Enrique. Dois-je l'appeler?

Un fait frappant par Ansu Fati

L'attaquant est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions le 10 décembre dernier à 17 ans et à 40 jours, grâce à un but inscrit à l'issue du match contre l'Inter Milan (3-1). Début décembre, Fati, pour l'instant encore avec un contrat avec la filiale de Barça, renouvelé jusqu'en 2022.

Ansu Fati apparu sur le terrain dans la dernière section et l'une des premières occasions de tirer contre le but de l'Inter, connecté un tir croisé précis vers le long bâton, avec lequel il a donné la victoire à Barcelone.

