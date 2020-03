Ansu Fati ne trouve pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps

Le jeune attaquant Ansu Fati a du mal à trouver du temps de jeu au cours des derniers matchs. Contre Napoli, le Real Madrid et la Real Sociedad, Fati n’a obtenu que 17 minutes. Ceci même si Luis Suárez et Ousmane Dembélé sont blessés, et Martin Braithwaite n’est pas éligible pour les matches de l’UEFA Champions League.

Le jeune pourrait encore être en ligne pour commencer contre la Real Sociedad avec Arturo Vidal et Sergio Busquets suspendus, et Arthur luttant pour la forme physique. Quique Setién avait choisi d’utiliser quatre milieux de terrain dans son onze de départ, mais cela semble moins plausible maintenant.

Fati n’a pas non plus reçu de temps avec l’équipe B, ce qui signifie que sa croissance est strictement liée à l’entraînement. Bien sûr, une partie de la raison était que Barcelone a joué de si gros matchs ces derniers temps, mais là encore, avec Fati ne jouant presque pas du tout pendant cette période, il ne semble pas particulièrement prêt à commencer de grands matchs non plus.

C’est une situation de rattrapage pour l’attaquant méga-talentueux, même s’il attend peut-être juste un moment pour montrer une fois de plus son talent considérable.