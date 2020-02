Ansu Fati signe un nouveau record avec un doublé pour Barcelone contre Levante

Ansu Fati n’a peut-être que 17 ans, mais il n’est pas étranger à battre des records et il l’était encore dimanche soir.

L’adolescent a marqué deux fois en deux minutes au Camp Nou pour mettre le Barça 2-0 contre Levante et devenir le plus jeune joueur à marquer un doublé en Liga ce siècle.

Le premier but est survenu 30 minutes après une brillante passe de Lionel Messi. Fati a couru sur le ballon et a mis le ballon entre les jambes d’Aitor Fernandez.

Le deuxième but de Fati est survenu deux minutes plus tard et provenait également d’une passe de Messi. Cette fois, il a battu Aitor à son poste le plus proche, le ballon traversant à nouveau les jambes du gardien de but.

Les buts signifient que Fati a maintenant marqué cinq buts pour Barcelone cette saison dans toutes les compétitions lors de sa première campagne complète avec la première équipe.