Ansu Fati vit le rêve d’un enfant à Barcelone avec Messi: «Je n’y crois pas» | Ligue d’Espagne

Ansu FAti n’en revient pas: il est le plus jeune joueur de la riche histoire du FC Barcelone à marquer un doublé!

Comme si cela ne suffisait pas, ses buts étaient deux passes décisives d’un Lionel Messi, rien de moins que le meilleur footballeur du monde.

Le même garçon, âgé de seulement 17 ans, l’avoue: “Je remercie l’équipe, ce n’est pas facile pour un enfant de rentrer et de se comporter aussi. Peu à peu, je me concentre, mais pas tout à fait. à côté de lui est un rêve “, a-t-il dit, encore inexpérimenté devant les caméras.

En parlant de son record, il a à peine commenté: “Je n’ai rien à dire, je dois continuer à travailler.”

Et ce garçon, né en Guinée-Bissau et basé en Espagne depuis l’âge de 6 ans, est le sentiment non seulement du FC Barcelone mais de la Ligue espagnole.

C’est pourquoi, en raison de l’énorme enthousiasme qu’il suscite, son entraîneur, Quique Setién, demande du calme: “Il émerge, nous savons qu’il a un grand potentiel, mais il faut comprendre que c’est un gamin et qu’il faut lui donner tranquillité d’esprit et confiance pour exploser ce qu’il porte à l’intérieur “, a-t-il déclaré dans The Transistor.