Ante Rebic Clé pour améliorer le formulaire AC Milan

Ante Rebic de l’AC Milan célèbre après avoir marqué son but lors du match de Serie A entre l’AC Milan et le Torino FC au Stadio Giuseppe Meazza le 17 février 2020 à Milan, Italie. (Photo de Giuseppe Cottini / NurPhoto via .)

Ante Rebic a été sur une larme pour l’AC Milan en 2020. Le Croate a rarement figuré dans la première moitié de la saison, mais a fait ses preuves tôt et rapidement dans la nouvelle année. Son impact aux côtés de Zlatan Ibrahimović a été la clé de la récente vague de forme de Milan.

Ante Rebic éclate pour l’AC Milan

Statistiques

Un rapide coup d’œil aux statistiques de Rebic en 2020 montre à quel point il a eu un impact. En 340 minutes de jeu en championnat, le milieu de terrain offensif a marqué cinq buts. Cela représente la moitié de tous les buts des Rossoneri. De plus, trois de ses buts ont directement contribué à trois victoires.

Par exemple, Rebic a été le seul buteur de la récente victoire 1-0 de Milan sur Turin. Le match était généralement égal, mais Rebic représentait le seul tir de Milan sur la cible et le but. Les chances ne sont peut-être pas nombreuses, mais il s’est avéré être clinique.

Rebic a également été le meilleur buteur de Milan lors du match aller de leur demi-finale de Coppa Italia contre la Juventus. Le match s’est terminé par un match nul après un penalty controversé accordé aux Bianconeri dans les derniers instants du match, mais le Croate a de nouveau été massivement influent.

Il part du côté gauche des deux formations 4-4-1-1 et 4-2-3-1 du manager Stefano Pioli. Cela a permis à sa chimie avec Ibrahimović et Samu Castillejo de s’épanouir et de s’épanouir.

L’avenir

La qualification en Ligue des champions est plus un rêve qu’une possibilité. Milan est huitième, dix points derrière une chaude équipe d’Atalanta. Rebic a fait sa part pour changer cela, mais le marasme de Milan dans la première moitié de la saison a creusé un trou trop profond.

La qualification pour la Ligue Europa et la gloire de la Coppa Italia sont toujours sur les cartes. Milan est à égalité de points pour la sixième place, mais seulement derrière en raison de la différence de buts. Quelques autres vainqueurs de Rebic pourraient facilement voir Milan revenir en Europe.

Un grand nombre de cartons jaunes lors de la première demi-finale de la Coppa Italia verra Milan manquer des joueurs notables à Ibrahimović et l’arrière gauche Theo Hernandez, le buteur pour le match retour. Compte tenu des tendances actuelles, cela signifie que Rebic sera probablement le point focal de l’attaque de l’équipe. S’il parvient à mener l’équipe à la victoire contre la dynastie en cours en Italie, il se retrouvera rapidement dans la tradition milanaise moderne.

Le Croate a donné à Milan toutes les raisons de le garder à bord pour la saison prochaine. Il est arrivé en prêt de l’Eintracht Frankfurt la saison dernière en échange d’Andre Silva, mais il n’y a pas d’options d’achat. Si sa forme actuelle se poursuit, Ante Rebic sera une denrée chaude sur le marché des transferts et Milan devra dépenser gros s’ils souhaitent conserver ses services.

Photo principale

Intégrer à partir de .