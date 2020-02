Antero Henrique sur le point de devenir le directeur du football de Man United

Manchester United devrait enfin nommer un directeur du football, selon The Independent.

La nouvelle bienvenue survient après une autre fenêtre de transfert douloureuse qui comprenait la disparition de la cible supérieure Erling Braut Haaland, des semaines de querelles avec Bruno Fernandes avant de rencontrer le prix demandé d’origine du Sporting et une brouille de la date limite impliquant des offres pour onze joueurs différents avant de finalement mettre en sac Odion Ighalo prêté à la onzième heure.

L’homme devrait soulager le maladroit Ed Woodward et Matt Judge est Antero Henrique, l’ancien directeur du football au FC Porto et au Paris St Germain.

L’indépendant affirme que les pourparlers avec Henrique sont «avancés» «avec des sources proches de l’homme de 51 ans estimant qu’un accord est sur le point d’être conclu».

Le Portugais a un bon pedigree, ayant joué un rôle central dans le FC Porto devenant l’un des clubs les plus performants et les plus rentables du football mondial. Après avoir gravi les échelons du Dragão, Henrique est devenu directeur sportif en 2005, le début d’une période dorée de domination pour le club qui les a vu remporter sept titres de champion, quatre doubles de ligue et de coupe et un triple (ligue, coupe et Ligue Europa) dans huit ans.

Henrique a ensuite été chassé par le PSG et a supervisé la transformation du club en une sorte de superpuissance, assurant les acquisitions de Kylian Mbappe et Neymar.

La mauvaise nouvelle pour les fans de United est que le journal affirme que “quel que soit le candidat choisi, le vice-président exécutif Ed Woodward et Matt Judge devraient encore faire partie intégrante du processus de signature de nouveaux joueurs par le club”.

Oh cher. Woodward semble incapable de retirer ses mains du volant malgré le fait qu’il ait conduit l’autobus dans la rivière à plus d’occasions que quiconque ne peut en compter.

Mais c’est certainement un pas dans la bonne direction et il est prometteur que “ la hiérarchie de United voit le rôle de directeur technique – une position à laquelle ils ont résisté dans l’ère post-Sir Alex Ferguson – comme faisant partie d’une vision à plus long terme englobant tous les domaines. du club au lieu de se concentrer uniquement sur le recrutement.

On pense également que United a un plan B – préféré par certains des directeurs du club – de Ralf Rangnick de Red Bull Leipzig. En 2012, Rangnick a été employé par Red Bull pour diriger le développement de Salzbourg et du club naissant de Leipzig. Il s’est concentré uniquement sur Leipzig en 2015 et les a guidés pour devenir l’une des meilleures équipes du football allemand.

Un autre candidat potentiel qui semblait être en lice, l’ancien Red Devil Jordi Cruyff, s’est retiré du cadre lorsqu’il est devenu directeur de l’équipe nationale équatorienne en janvier.

Cela laisse Henrique et Rangnick en tête de liste pour le rôle, Henrique, actuellement au chômage, semblant avoir remporté la course et s’approchant d’un rendez-vous à Old Trafford.

