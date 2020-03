Antoine Griezmann a dit qu’il n’était pas content à Barcelone

Le bonheur d’Antoine Griezmann à Barcelone semble faire l’objet de nombreuses discussions en ce moment.

Eric Olhats, l’éclaireur qui a découvert Griezmann et l’a emmené à la Real Sociedad, a déclaré qu’il était évident que le Français ne jouit pas de la vie au Camp Nou.

«Je peux comprendre pourquoi il voudrait signer pour Barcelone. Le Barça est le Barça.

“D’autres joueurs et amis ont dit que son jeu allait s’intégrer et s’adapter très bien à la façon dont le Barça joue, le tiki-taka et tout ça, mais je n’aime pas ses performances.

“Vous voyez qu’il y a des problèmes, qu’il ne l’apprécie pas.”

Source | Mundo Deportivo

Pendant ce temps, Martin Lasarte, l’entraîneur qui a fait ses débuts à Griezmann à la Real Sociedad, estime que le vainqueur de la Coupe du monde est triste pour son nouveau club.

“Son avenir là-bas est en cause parce que Barcelone eux-mêmes traversent une période difficile”,

«Nous devons chercher des boucs émissaires. Nous devons chercher quelqu’un de responsable. Il est le dernier à arriver, beaucoup d’argent a été payé pour lui. Il me semble qu’ils lui ont imposé un très lourd fardeau.

«Quiconque autre que Messi est en question. Je le vois triste, modéré; il n’est pas à l’aise. “

Source | ElDesmarque

Griezmann n’a peut-être pas eu tout à fait l’impact que vous pourriez attendre d’un joueur qui a coûté 100 millions d’euros, mais il a quand même marqué 14 buts lors de sa première saison pour le Barça.