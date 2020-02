Antoine Griezmann dit qu’il doit travailler sur sa finition à Barcelone

Antoine Griezmann dit qu’il doit travailler sur sa finition après la victoire de Barcelone 2-1 sur Getafe en Liga samedi.

Le Français a marqué son huitième but en championnat de la saison dans le match mais s’est également rendu coupable d’avoir raté plus d’occasions en seconde période.

Griezmann a parlé du match par la suite et sait qu’il a du travail à faire devant le but.

«Je suis ici depuis six mois et nous devons encore apprendre les mouvements des uns et des autres, et ça ira mieux. Comme je le dis toujours, nous aimons travailler ensemble. “

«Getafe est une équipe difficile. Si vous gagnez, c’est à cause de quelque chose. Nous voulions rester calmes et bien jouer le ballon. C’était vraiment difficile pour nous, nous avons souffert, mais parfois c’est bien de souffrir. »

“Le troisième [goal] manquait. J’ai raté parce que c’était sur mon mauvais pied, le bon. Je dois travailler sur mon pied droit. »

Source | Movistar (via Marca)

La victoire ramène Barcelone aux points de niveau avec le Real Madrid en tête du classement. Los Blancos sont en action dimanche contre le Celta Vigo.