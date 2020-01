Antoine Griezmann est heureux d’être le numéro 9 de Barcelone

Antoine Griezmann se dit heureux de jouer en tant que n ° 9 pour Barcelone après avoir marqué jeudi 5-0 contre Leganes lors de la Copa del Rey.

Le Français a commencé le match dans un rôle central et a ouvert le score après seulement quatre minutes avec son 12e but barcelonais de la saison.

Griezmann a parlé après le match de sa position au club et de la façon dont il voulait juste aider l’équipe de Quique Setien.

«Si le club a besoin de moi en tant que n ° 9, je suis là pour vous aider. Si je suis à gauche ou au milieu, parfait “, a-t-il déclaré.

«Tout ce que je veux, c’est aider l’équipe. J’ai l’habitude de jouer à l’intérieur. Je sais où me déplacer et j’ai plus de liberté, mais je suis dans ce club pour aider. “

Source | Marca

Barcelone a confirmé avant le coup d’envoi qu’ils ne signeront pas de numéro 9 dans la fenêtre de transfert de janvier, ce qui signifie que Griezmann pourrait continuer à jouer avec Luis Suarez pendant quatre mois.