Antoine Griezmann explique pourquoi il ne rencontre pas Lionel Messi dans le jeu: “C’est compliqué, il est à droite, je suis plus à gauche”

Barcelone égalisé ce mardi 1 à 1 contre Napoli pour le match aller des huitièmes de finale Ligue des champions. Bien que le résultat soit assez positif car l’ensemble culé définira la série dans le Camp Nou, la performance de football de l’équipe inquiète. Antoine Griezmann, auteur du seul but de Barça dans le Stade de San Paolo, a donné les raisons de son peu de compréhension avec Lionel messi sur le terrain de jeu

“C’est compliqué, il est à droite, moi plus à gauche”, a prévenu le Français. Il a ajouté: “C’est assez compliqué de le rencontrer et de me voir, mais quand nous jouons au milieu, nous essayons de faire un à deux. J’essaie de faire des passes en profondeur, car c’est mon travail.” D’un autre côté, le champion du monde en avant avec le Équipe de France, a précisé que les représailles “seront complètement différentes puisque le champ est plus grand et qu’il y aura plus d’espace”.

Concernant l’idée et l’approche du nouveau coach Quique Setién, Griezmann Il a déclaré: “C’est une façon de jouer différente, un autre schéma tactique. Nous essayons de nous améliorer à chaque match, et je pense que nous sommes sur la bonne voie.” Sur son rôle en particulier, il a déclaré: “Je savais que venir ici, ça allait prendre du temps à s’adapter. C’est un travail différent, mais il est important pour moi d’aider les coéquipiers.”

Il Barcelone aura une partie fondamentale pour La Ligue ce dimanche. Visite à Real Madrid dans le classique depuis 17.00 Argentine par date 26. L’équipe culé est en tête du classement avec 55 points, tandis que le Merengue compte 53 unités. Ce sera un duel crucial dans la lutte pour le titre. L’équipe de Zidane arrive battu, après avoir été vaincu par le Manchester City dans la Champions pour 2 à 1 en condition locale.