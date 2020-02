Antoine Griezmann, l’embrayage avant Barcelone manquait-il?

Antoine Griezmann n’avait pas attendu la saison des monstres de lui. Ses statistiques de score sont respectables, mais beaucoup espéraient, en tant que l’un des meilleurs joueurs du monde, que Griezmann l’illuminerait absolument chaque semaine.

Pourtant, il y a une chose que le Français a incontestablement été formidable: ouvrir le score pour le Barça. Il l’a déjà fait 10 fois cette saison, remarquable puisqu’il a marqué 13 buts au total.

Il l’a fait à nouveau contre Napoli, cette fois alors que Barcelone risquait de perdre le match aller de son match d’UEFA Champions League. Il s’adapta bien au centre de Nélson Semedo et finit proprement pour tirer le niveau 1-1 de Barcelone avant le match retour.

Griezmann avait développé une réputation de perdant en finale au cours des dernières années, donc «embrayage» n’était pas ce à quoi les gens l’associaient. Mais il a depuis marqué et gagné en finale de la Coupe du Monde de la FIFA et c’est peut-être exactement ce dont le Barça a besoin en ce moment. Eh bien, il vaut mieux, de toute façon, car à part Lionel Messi, Barcelone n’a pas d’attaquants de la première équipe en forme qui sont éligibles pour la Ligue des champions.

Le peu d’aide que Messi a reçu en Ligue des champions, surtout à l’extérieur, est fou. En fait, Griezmann est le premier joueur de Barcelone, en dehors de Messi, à marquer un but à élimination directe en Ligue des Champions depuis Neymar en 2015. C’est ridicule.

Griezmann semble toujours incertain de son rôle à Barcelone, mais il a beaucoup de qualités. Il presse et défend beaucoup, il peut marquer des buts et il passe bien. Pourtant, il manque indéniablement à un ailier pacy (la blessure d’Ousmane Dembélé est très malheureuse) et Griezmann ne l’est pas. Cependant, il est si bon, même s’il est hors de position, il a beaucoup à offrir.

Nous verrons si cela suffit.