Antoine Griezmann prévient que le match retour de Naples contre Barcelone sera «très différent»

L’attaquant de Barcelone Antoine Griezmann a averti Napoli que le match retour de son dernier match de 16 matches de Ligue des Champions sera différent au Camp Nou.

Griezmann a sauvé un match nul 1-1 pour le Barça au Stadio San Paolo mardi avec un but décisif à l’extérieur après que Dries Mertens ait ouvert le score.

Le Barça a eu du mal à briser le camp de Gennaro Gattuso, mais Griezmann pense que ce sera une autre histoire en Espagne.

“Maintenant, nous avons le match aller – ce sera très différent. Nous allons générer plus d’espace pour jouer dans et devant notre propre public, nous devons gagner.

«Je dois travailler sur mon jeu – l’équipe a besoin de moi pour étirer le terrain et ajouter de la verticalité. Parfois, ils voient mon mouvement, parfois non. C’est à moi de créer des espaces. En première mi-temps, je n’ai pas réussi – en deuxième mi-temps, j’ai réussi.

«Au début, nous avons eu du mal à trouver de l’espace, à créer de l’espace ou à tirer au but. Mais plus nous avons vu qu’ils étaient fatigants, plus nous avons pu avancer et saisir des opportunités. Nous sommes venus pour gagner, nous avons joué pour gagner mais ce ne devait pas être ce soir. »

Source | Ligue des champions

Le but de Griezmann donne au Barca l’avantage avant le match retour, mais ils seront privés des milieux de terrain Sergio Busquets et Arturo Vidal au Camp Nou en raison d’une suspension.