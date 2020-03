Antoine Griezmann veut le maillot n ° 7 à Barcelone

Antoine Griezmann dit vouloir porter le maillot n ° 7 à Barcelone lors d’un chat en ligne avec l’équipe eSports Grizzi Esports ce week-end.

Le Français a reçu le maillot n ° 17 à son arrivée de l’Atletico Madrid en juillet 2019, le n ° 7 appartenant à Philippe Coutinho.

Le Brésilien a passé la saison en prêt au Bayern Munich et pourrait être prêt pour un autre prêt en 2020-21, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour Griezmann.

«Je voudrais récupérer le maillot numéro 7 avec le Barça. La quarantaine se passe bien, mais rien ne peut être fait. Le football me manque énormément. Je ne sais pas quand la compétition reprendra, je ne sais pas quand je reprendrai l’entraînement.

«Je suis déçu du report de la Coupe d’Euro, mais c’était mieux parce que nous avions tellement de joueurs blessés cette saison. J’ai la Coupe du monde au milieu de ma table de salle à manger. »

Le n ° 7 est depuis longtemps le numéro préféré de Griezmann. Il a porté le numéro pour la Real Sociedad, l’Atletico Madrid et la France et a dit que c’était parce que David Beckham était son idole quand il était plus jeune.