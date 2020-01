Antonelli: “Je ne pense pas qu’Eriksen changera l’Inter” | marché

Stefano Antonelli, ex ds, a commenté à Radio Sportiva le passage possible de Eriksen de Tottenham tous« Inter: “Je l’ai mis dans la catégorie des” acteurs importants “. Lorsqu’une actualité circule depuis 15 jours sur les principales chaînes médiatiques, elle perd un peu de son attrait. C’est un acteur important mais d’ici à dire que l’Inter va changer. “L’Inter fait un travail impeccable, mais lorsque vous affrontez la Juventus et que vous avez déjà, par exemple, Romelu Lukaku et Lautaro Martinez à l’attaque, vous n’avez besoin que de gros coups pour vous améliorer.”