Le PSG veut améliorer ses effectifs, et c’est pourquoi, selon ‘Foot Mercato’, il a jeté son dévolu sur l’un des joueurs les plus en vue de la Ligue 1. Il s’agit du Français d’origine algérienne Houssem Aouar, dont les grandes saisons en L’Olympique de Lyon l’a placé, à 21 ans, parmi les milieux de terrain les plus recherchés par plusieurs des meilleurs clubs du monde.

