Aperçu Borussia Drtmund vs huitième Champions du PSG, composition, temps | Ligue des champions

Le “mur jaune” de Dortmund sera déployé demain pour tenter d’arrêter la machinerie du Paris Saint-Germain, qui revient en Ligue des champions dans une position enviable, mais avec des doutes qui atteignent toujours les rives de la seine au retour de cette compétition.

Alors que le Borussia aspire à ce que l’Europe les place sur les bons rails, à Paris, le duel vient avec un sentiment de “visage ou croix”.

Le Borussia Dortmund arrive au match aller contre le PSG dans une saison au cours de laquelle le jeu de l’équipe a été caractérisé par des oscillations entre les matchs majeurs dans lesquels ceux dirigés par Lucien Favre sont intraitables et d’autres dans lesquels ils sont punis pour Les erreurs elles-mêmes. Les problèmes de l’équipe sont principalement dans la zone défensive.

En avant, la puissance de score de Dortmund a été démontrée tout au long de la journée et aussi, après la pause hivernale, a été renforcée par l’arrivée d’Erling Haaland. La dernière ligne de Dortmund joue généralement bien à l’avance, ce qui pose généralement des problèmes aux équipes avec des joueurs en avance rapide.

Personnellement, Favre doit compenser deux importantes pertes qui sont celle du capitaine Marco Reus, avec une blessure musculaire, et celle de Julian Brandt, avec une fissure dans les ligaments de la cheville et généralement en charge de la création au centre du champ. Bien que les absences de Brandt et Reus semblent crier à la présence de Mario Götze dans la formation de départ, Favre a opté dans le dernier match avec un changement de système avec une défense de trois hommes et avec Achraf Hakimi et Raphael Guerreiro jouant plus avancés pour améliorer L’arrivée des groupes.

En revanche, le duel représente pour Dortmund les retrouvailles avec son ancien entraîneur Thomas Tuchel qui a quitté le club en raison de divergences avec le dôme, juste après avoir remporté la Coupe d’Allemagne.

Le défi PSG

Ceux de Thomas Tuchel, qui retournera au stade où il a rencontré l’élite du football européen, ont besoin d’un match majeur pour savoir si sa large domination en France est suffisante pour la compétition continentale. Tout indique que l’entraîneur allemand aura sa star Neymar, après les doutes manifestés il y a quelques jours, ce qui ne semble pas si clair, c’est s’il sera dans l’état de forme élevé dans lequel il a joué il y a quelques semaines.

Un toit que Pablo Sarabia semble toucher, salué par son entraîneur et candidat pour les onze de départ, avec Neymar, Kylian Mbappé et Ángel di María, qui laisseraient l’Argentin Mauro Icardi et l’Uruguayen Edinson Cavani sur le banc.

Les choses semblent plus claires au centre de la campagne parisienne, avec Marquinhos retournant au poste de milieu de terrain de récupération à côté de Marco Verratti.

Compositions probables

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Achraf Hakimi, Witsel, Can Guerreiro; Sancho, Haaland et Thorgan Hazard.

PSG: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa ou Bernat; Di María, Verratti, Marquinhos, Neymar; Mbappé, Icardi ou Sarabia

Arbiro: Antonio Mateu Lahoz (Espagne).

Stade: Signal Iduna Park de Dortmund.

Heure: 15 h 00 (Heure colombienne)