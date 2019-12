Aperçu de la saison festive de la Premier League Fantasy

SHEFFIELD, ANGLETERRE – 02 NOVEMBRE: John Lundstram de Sheffield United célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe lors du match de Premier League entre Sheffield United et Burnley FC à Bramall Lane le 02 novembre 2019 à Sheffield, Royaume-Uni. (Photo par Nigel Roddis / .)

Le jeu Fantasy Premier League ayant deux semaines de jeu en moins de 48 heures, il est probablement prudent de planifier votre équipe à l'avance. J'espère que cet article vous aidera avec votre côté FPL au cours de cette période festive.

Choix de Premier League Fantasy: Gameweeks 19 et 20

Gardiens de but

Malgré sa défaite face à Newcastle United le week-end dernier, Vicente Guaita reste le meilleur pari selon les rencontres. Il affrontera West Ham United et Southampton lors des prochains matchs.

Dean Henderson est le gardien de but le plus performant de la FPL cette saison malgré un match de moins que la plupart. Il a un très bon match contre Watford à domicile, mais il se rend ensuite à Manchester City. En tant que choix à long terme, il a bien servi ses propriétaires de FPL jusqu'à présent et cela devrait continuer.

Martin Dubravka devrait également être pris en considération. Il affronte Manchester United à l'extérieur et a ensuite Everton à domicile. La défense actuellement solide de Newcastle aidera à coup sûr sa cause.

Défenseurs

Peu de gens auraient prédit au début de la saison que deux défenseurs de Sheffield United seraient parmi les trois meilleurs défenseurs du FPL à ce stade. Cependant, on trouve en ce moment John Lundstram et George Baldock. Peut-être qu'un doublé de défense Blades n'est pas la pire idée au monde.

Newcastle a des soucis de blessures à l'arrière avec des doutes sur Jetro Willems et Paul Dummett. Avec Jamaal Lascelles et Ciaran Clark également sortis, il semble que Federico Fernández, Fabian Schär et Florian Lejeune formeront les trois derniers. Les Magpies ont un bon bilan défensif et l'un de leurs défenseurs pourrait bien vous servir pendant la période des fêtes.

Les défenseurs de Crystal Palace sont également de bons candidats pendant la période des fêtes. Mamadou Sakho reviendra probablement de sa suspension cette semaine, ce qui devrait donner un coup de pouce aux Eagles ravagés par les blessures. Martin Kelly et Patrick van Aanholt pourraient également être envisagés.

Tottenham Hotspur et Manchester United ont tous deux des matches décents à venir. L'attrait pour le latéral arrière maraudeur Serge Aurier reste fort mais malgré toute sa menace offensive, le Français peine à trouver le produit final. Il a Brighton & Hove Albion à la maison et Norwich City à venir donc il devrait avoir des occasions de bien faire. Manchester United a eu du mal à garder les draps propres cette saison. Cependant, ils ont une grande chance de garder un contre l'une des pires attaques de la ligue cette semaine. Burnley loin ne sera pas un jeu confortable pour les diables rouges.

Avec le retour de Liverpool de la coupe du monde des clubs, Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson reviennent en considération. Ils doivent affronter deux matches difficiles contre Leicester City et Wolves.

Milieux de Terrain

Kevin De Bruyne et Raheem Sterling sont d'excellentes options sur papier pendant la période des fêtes. La menace de la politique de rotation de Pep Guardiola rend cependant les choses difficiles. Compte tenu des problèmes de blessure de De Bruyne, il est probable qu'il se reposera dans un match quelque part. Il a été déclaré apte pour l'instant. Riyad Mahrez pourrait également être une option raisonnable avec David Silva toujours absent.

Sadio Mané et Mohamed Salah reviennent en lice après leur voyage au Qatar. L'Égyptien a mieux performé récemment, mais ce sont tous deux des joueurs exceptionnels et ils peuvent bien faire dans n'importe quel match.

Son Heung-min a été expulsé lors du dernier match, bien que Tottenham ait fait appel de cette décision. Les Spurs sont devenus un peu incohérents ces derniers temps, mais leurs appareils sont assez bons pour considérer Dele Alli à coup sûr.

Jack Grealish devrait être là à vos côtés compte tenu des luminaires d'Aston Villa et de leur style de jeu offensif. La blessure de John McGinn pourrait cependant affecter leur jeu global.

Richarlison, Willian, Mason Mount, Anthony Martial, Wilfried Zaha et James Maddison pourraient également bien faire au cours des deux prochains matchs.

Grévistes

Harry Kane a définitivement les appareils pour récompenser ses propriétaires de FPL au cours des deux prochaines semaines de jeu. Il a eu du mal à marquer récemment mais avec seulement deux buts lors des cinq derniers matches.

Tammy Abraham n'a marqué qu'une seule fois lors des six derniers matches de Premier League. C'est une inquiétude pour ses propriétaires de FPL, mais il a un excellent match à domicile contre Southampton, puis un match à l'extérieur à Arsenal à venir. Il a un énorme potentiel pour bien faire dans les deux matchs.

Jamie Vardy continue de marquer. Il a maintenant 17 buts à son actif cette saison et qui peut parier contre lui en marquant même contre Liverpool. Les rouges n'ont pas non plus gardé beaucoup de draps propres cette saison. Donc, Vardy pourrait en obtenir un contre eux, puis il aura un match favorable à West Ham United.

Danny Ings est dans la forme de sa vie et a marqué sept buts lors des sept derniers matches. Il a Chelsea à l'extérieur, puis Crystal Palace à la maison. On ne peut pas les qualifier de jeux faciles mais Ings pourrait quand même bien faire.

Marcus Rashford a lamentablement échoué contre Watford la semaine dernière, ce qui a vraiment mis en colère ses propriétaires de FPL. Va-t-il bien les apaiser cette semaine?

Gabriel Jesus et Teemu Pukki sont également des options décentes à considérer cette semaine.

Choix de capitaine de Premier League Fantasy

Semaine de jeu 19 – Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Jack Grealish, Tammy Abraham, Kevin De Bruyne

Semaine de jeu 20 – Harry Kane, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Jamie Vardy, Sadio Mané et Mohamed Salah

Fantasy Premier League: les meilleurs choix

Harry Kane (11,0 £)

Kevin De Bruyne (10,4 £)

Raheem Sterling (11,8 £)

Jamie Vardy (10,10 £)

Marcus Rashford (9,1 £)

Jack Grealish (6,3 £)

Tammy Abraham (7,9 £)

Dele Alli (8,8 £)

Sadio Mané (12,2 £)

Mohamed Salah (12,2 £)

