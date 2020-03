Aperçu du gourou des transferts de Liverpool, Edwards – “ Michael était différent ”

Date de publication: jeudi 26 mars 2020 3:32

Richard Hughes – qui a travaillé avec Michael Edwards à Portsmouth – a offert un aperçu rare de la façon dont le Liverpool le chef des transferts vaque à ses occupations.

Edwards a été libéré par Peterborough en mars 1997 et a poursuivi des études de commerce à l’Université de Sheffield, avant d’enseigner l’informatique dans une école secondaire.

Il a ensuite décroché un rôle d’analyste de la performance chez Portsmouth via Prozone, où il a analysé les performances de l’équipe de Harry Redknapp.

Un de ces individus qui a reçu des conseils et des présentations du directeur désormais sportif de Liverpool était Hughes.

The Scotsman a déclaré à Bleacher Report: «Le lundi, il était le premier port d’escale pour moi et bon nombre des autres garçons.

«Nous irions dans son bureau et nous ferions relire nos statistiques sur nos performances ce week-end.

«Il avait lui-même joué au football, il était donc habitué à ce genre de camaraderie et à ces échanges de plaisanteries avec les footballeurs.»

Hughes a poursuivi: «Beaucoup de personnes dans ces rôles viennent d’un milieu non footballistique et trouvent parfois difficile de s’intégrer dans l’atmosphère d’un club de football.

«Michael était différent parce qu’il avait une opinion et il vous l’a fait savoir. Il a un grand sens de l’humour et il n’a pas eu peur de me dire, ni même à mes coéquipiers les plus illustres, que nous avions été des ordures ce week-end, statistiquement parlant.

“Il était la première personne avec cette description de poste que je rencontrais en tant que joueur.”

L’ancien milieu de terrain a ajouté: «Si j’entrais dans un match un vendredi après-midi, je lui demanderais ce qu’il pourrait me dire sur qui je jouais et s’il y avait un angle qu’il pouvait me donner pour m’aider le lendemain. .

«C’est probablement plus une question que vous poseriez à un coach ou à un manager, mais Michael avait ce respect de notre part.

«Nous l’avons traité comme quelqu’un dont la contribution était non seulement valable mais souhaitée.»

