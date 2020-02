Aperçu du jour 21: Rome – Latium

Ce dimanche à 18h00 au Olimpico Di Roma les visages seront vus le Rome et le Latium le 21e jour de la série A.

25/01/2020

Agir à 18h09

CET

La Rome arrive avec impatience pour le vingt et unième jour après avoir remporté la victoire à domicile dans la Luigi Ferraris par 1-3 contre Gênesavec des objectifs de Cengiz Under, Davide Biraschi et Edin Dzeko. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans 11 des 20 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 37 points pour et 22 contre.

De son côté, le Latium a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre le Sampdoria dans son fief et Naples comme un local, 5-1 et 1-0 respectivement, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de la Rome. À ce jour, sur les 19 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle a gagné dans 14 d’entre eux avec un bilan de 46 buts marqués contre 18 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe locale, Rome Il a remporté cinq fois, a été battu trois fois et a tiré deux fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique que le Latium Vous pouvez avoir la chance d’obtenir un score positif dans ce match. En tant que visiteur, le Latium Il a un équilibre de six victoires, deux défaites et un match nul en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, Rome Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés au domicile du RomeEn fait, les chiffres montrent cinq défaites et 10 nuls pour l’équipe à domicile. De plus, les locaux ont remporté le plus de temps dans leur stade contre le LatiumEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont joué Rome et le Latium Dans ce tournoi, c’était en septembre 2019 et ils ont fini par faire match nul 1-1.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le classement de Serie A, nous pouvons voir que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de sept points. L’équipe de Paulo Fonseca Il se classe quatrième avec 38 points dans son casier. En revanche, les visiteurs ont 45 points et occupent la troisième position de la compétition.