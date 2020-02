Aperçu du match du jour 22: Lazio – SPAL

Dimanche prochain à 15h00, ils se feront face dans la Olimpico Di Roma le Latium et le SPAL le 22e jour de la série A.

Il Latium affronte le match de la vingt-deuxième journée avec le désir d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre AS Roma dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 14 des 20 matchs disputés à ce jour en Serie A et totalisent 19 buts encaissés contre 47 en faveur.

Côté visiteurs, le SPAL a été battu par 1-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Bologne, de sorte qu’une victoire contre Latium Cela vous aiderait à améliorer votre cheminement de carrière.

En tant que local, le Latium Il a réalisé un bilan de huit victoires et deux nuls en 10 matchs joués dans son stade, devenant ainsi une équipe presque imbattable dans son stade. En tant que visiteur, le SPAL Il a gagné deux fois et a fait match nul une fois dans ses 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela peut être un match favorable pour le Latium Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés dans la maison de LatiumEn fait, les chiffres montrent deux victoires et deux nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de quatre matchs consécutifs invaincus contre cet adversaire en Serie A. La dernière fois qu’ils ont affronté les deux équipes dans cette compétition était en septembre 2019 et le match s’est terminé avec un score de 2-1 pour lui SPAL.

Si nous analysons la situation de ces équipements dans le tableau de classification de la série A, nous pouvons voir qu’entre Latium et le SPAL il y a une différence de 31 points. L’équipe de Simone Inzaghi arrive au jeu en troisième position et avec 46 points avant le match. Quant à son rival, le SPAL, est en vingtième position avec 15 points.