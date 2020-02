Aperçu du match: Gênes reçoit la Lazio dans son fief

Dimanche prochain à 12h30 aura lieu au Luigi Ferraris le duel entre lui Gênes et le Latium dans le match qui correspond à la 25e journée de Serie A.

Il Gênes il affronte avec optimisme la rencontre de la vingt-cinquième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir gagné lors des deux derniers matchs de la compétition contre le Bologne hors de son terrain (0-3) et contre le Cagliari dans son stade (1-0). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des 24 matches disputés jusqu’à présent, avec 27 buts marqués contre 43 encaissés.

Côté visiteurs, le Latium il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre Inter à la maison et Parme à domicile, 2-1 et 0-1 respectivement, il a donc l’intention de conserver sa séquence de victoires au stade de Gênes. À ce jour, sur les 24 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle a gagné dans 17 d’entre eux avec un bilan de 55 buts marqués contre 21 encaissés.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Gênes Il présente un équilibre de quatre victoires, six défaites et un match nul en 11 matchs disputés à domicile, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. En tant que visiteur, le Latium Il a gagné sept fois, a été battu deux fois et a fait match nul deux fois en 11 matchs. C’est donc un adversaire fort à l’extérieur que les locaux doivent affronter.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements à la maison de Gênes et les résultats sont cinq défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe à domicile. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Gênes et le Latium Dans ce tournoi, c’était en septembre 2019 et s’est terminé par un résultat 4-0 pour les visiteurs.

Actuellement, entre Gênes et le Latium il y a une différence de 34 points dans le classement. L’équipe de Davide Nicola Il est à la dix-huitième place avec 22 points dans le casier. De son côté, l’équipe visiteuse compte 56 points et occupe la deuxième place de la compétition.