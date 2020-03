Aperçu du match: Gênes reçoit Parme le vingt-septième jour

Ce samedi à 15h00 au Luigi Ferraris les visages seront vus sur Gênes et le Parme dans le match correspondant à la 27e journée de Serie A.

03/06/2020

À 15h09

CET

SPORT.es

Il Gênes Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-septième journée après avoir perdu son dernier match contre le Latium par un score de 2-3. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans cinq des 25 matchs disputés jusqu’à présent, avec 29 buts marqués contre 46 encaissés.

De son côté, le Parme réussi à vaincre le Sassuolo 0-1 lors de leur dernière rencontre de la compétition, avec un objectif de Gervinho, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante du stade de Gênes. Avant ce match, le Parme Il avait gagné dans 10 des 24 matchs disputés en Serie A cette saison, avec un bilan de 32 buts marqués contre 30 encaissés.

Concernant les résultats en tant que local, le Gênes Il a réalisé des chiffres de quatre victoires, sept défaites et un match nul en 12 matchs joués dans son domaine, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui, à leur tour, donnent de l’espoir aux visiteurs. En tant que visiteur, le Parme Il a un équilibre de quatre victoires, quatre défaites et quatre matchs nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc un rival qui avait l’habitude de marquer des points à domicile, Gênes Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Luigi Ferraris, résultant en quatre victoires, deux défaites et quatre nuls en faveur de Gênes. Le dernier match sur lequel ils ont joué Gênes et le Parme Dans cette compétition, c’était en octobre 2019 et s’est terminé par un résultat de 5-1 en faveur de Parme.

Actuellement, le Parme est en tête du classement avec une différence de 13 points par rapport à son rival. L’équipe de Davide Nicola vient au jeu en dix-huitième position et avec 22 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse compte 35 points et occupe la neuvième place de la compétition.